Eurovision, entusiasmo alle stelle alla prova generale. Lettonia e Norvegia fanno ballare il Palaolimpico [FOTO]

Entusiasmo alle stelle al Palaolimpico , con un pubblico giovane e davvero da tutta Europa : quasi impossibile, infatti, sentir parlare italiano. Purtroppo per motivi organizzativi e di Covid molti posti sono rimasti vuoti e - nonostante i biglietti sold out - il colpo d'occhio non è mai stato quello delle grandi occasioni.

I presenti sono comunque riusciti a scaldare l'ambiente: ovazioni per i tre presentatori Laura Pausini-Mika-Ale Cattelan, urla e commozione per Mahmood e Blanco (si sono esibiti fuori gara, visto che l' Italia è di diritto già in finale), applausi a scena aperta per il 'momento discoteca' con tributo ai torinesi Gigi Dag ed Eiffel 65 e per la dedica a Raffaella Carrà.