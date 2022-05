Eurovillage, Samuel: "Rifare il Traffic al Valentino, luogo ideale per questi eventi" [VIDEO]

" Il Traffic a Torino è un festival che manca, che ha portato realtà incredibili e fatto conoscere artisti internazionali alla città. Si potrebbe rifarlo al Valentino, dove suoniamo questa sera. È un luogo ideale per questo tipo di eventi, potrebbe essere la volta buona ". A lanciare l'appello è Samuel , che questo pomeriggio salirà sul palco dell'Eurovillage con i suoi Motel Connection per la giornata della musica torinese. Accanto a lui ci saranno anche la Bandakadabra, Bianco , Fellow, Ginevra, i Paloma e Johnson Righeira .

Il concerto di questa sera, per il fondatore dei Subsonica, è una " chiamata alle armi della città, che da sempre produce musica e musicista ". " Eventi come Eurovision Song Contest - ha aggiunto - ci servono per stare al passo con le altre città. Torino ha un'enorme energia creativa, che va convogliata".

"Rifare il Traffic al Valentino"

"È bene che la città ricominci a confrontarsi con momenti del genere. Torino ora è in serie C, deve ritornare in A: abbiamo la creatività e le idee per farlo - ha aggiunto Samuel - Bisognerebbe tenerle qua e non farle scappare". Il Traffic ha dominato la scena musicale torinese per 10 anni, fino al 2014.

Sul palco Ginevra

Ad affiancare Samuel sul palco dell'Eurovillage il socio Pierfunk, che ha aggiunto: "L'ultimo concerto lo abbiamo fatto nel 2015, dopo 8 anni è importante ritrovarsi insieme". Insieme a loro anche Ginevra, nota per aver duettato al Festival di Sanremo con "La Rappresentante di Lista" durante la serata delle cover. "Sono di Torino - ha detto - ma da due anni vivo a Milano. All' Eurovillage ho sentito una bella energia, già dal soundcheck".

