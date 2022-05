Eurovision, i ‘Maneskin del clima’ si incatenano al village: “Zitti e buoni verso l’estinzione? No” [VIDEO e FOTO]

I “Maneskin” incatenati al villaggio di Eurovision . È un’ azione dimostrativa nel nome del clima quello messa in atto poco fa dagli Extinction Rebellion Torino , travestiti per l’occasione dalla band italiana che l’anno scorso vinse il contest conquistando il mondo.

L’obiettivo? Come è stato per l'invasione del Turquoise Carpet di due giorni fa a Venaria, non è quello di interrompere l'evento ma lanciare un messaggio al mondo intero e a quello della musica per portare l'attenzione sull'emergenza ecoclimatica.

"Non vogliamo stare zitti e buoni"