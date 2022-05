Se non ci pensa Dio ci pensa...Gene Gnocchi. Il comico protagonista al teatro Le Serre di Grugliasco

Un vecchio ufficio, dimenticato da decenni. Dentro, un capufficio, che lavora direttamente per conto di Dio, e il suo assistente che da anni suona la chitarra mentre protocolla gli atti. Gene Gnocchi torna in teatro con lo spettacolo Se non ci pensa Dio ci penso io, in cui la stralunata comicità che lo caratterizza da sempre si mescola con riflessioni a volte sarcastiche, a volte amare. Uno spettacolo in cui Gnocchi si misura con il divertimento, la satira, l’iperbole e l’amarezza. Al suo fianco Diego Cassani alla chitarra, per la regia dello stesso Gene Gnocchi e Marco Posani.

L’appuntamento è fissato per venerdì 13 maggio alle 21 al teatro Le Serre di Grugliasco (TO) nell’ambito della rassegna teatrale della Città di Grugliasco, organizzata in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo e Fondazione Piemonte dal Vivo. I biglietti sono acquistabili su Vivaticket al link www.vivaticket.com/it/biglietto/gene-gnocchi-se-non-ci-pensa-dio-ci-penso-io/173985, sono prenotabili presso la biglietteria di Fondazione Cirko Vertigo scrivendo a biglietteria@cirkovertigo.com o telefonando allo 011 07 14 488 o ancora sono acquistabili sulla APP blucinQue Nice scaricabile su tutti i dispositivi (biglietto intero 20 euro, ridotto 16 euro).

Info su www.cirkovertigo.com