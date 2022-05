Eurovision Song Contest, domani il mercato di Santa Rita aperto anche alla sera

Per Eurovision Song Contest, così come per la festa patronale, il mercato di Santa Rita allunga gli orari di apertura. Domani i fans della kermesse canora, così come i residenti della Circoscrizione 2, potranno fare acquisti dai banchi alimentari e vestiti anche dalle 17 alle 23.

Gli ambulanti, dopo la vendita mattiniera, dovranno sgomberare l'area ma potranno nuovamente esporre la merce per la vendita in serata.