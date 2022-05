Ha il tocco di stile italiano di Pininfarina il suv del futuro: andrà a idrogeno e con i serbatoi che si sganciano

Se un suv a idrogeno è già futuro, un suv che utilizza serbatoi "mobili" diventa futuro anteriore. Proprio quello su cui hanno aperto una finestra questa mattina Pininfarina e Namx , che a Cambiano hanno presentato " Huv ", la prima vettura al mondo parzialmente alimentata da un sistema brevettato di serbatoio rimovibile. Si tratta di un mezzo alimentato da fuel cell a idrogeno e dotato di un serbatoio fisso e di sei capsule rimovibili, che garantiscono una autonomia totale di 800 chilometri. Un'innovazione rivoluzionaria, che di fatto calibra la necessità di idrogeno sulla base dell'esigenza di guida e non secondo schemi prestabiliti.

L'HUV sarà commercializzato in due versioni, a partire dalla fine del 2025. La fascia di prezzo oscilla tra i 65mila e i 95mila euro. "Pininfarina non è solo design e stile, ma anche innovazione, user experience e capacità di dare vita ad una visione di futuro sostenibile. Il NAMX HUV fa parte del nostro DNA: si tratta di creare la migliore esperienza di guida per una mobilità senza limiti, con stile", commenta Paolo Pininfarina, presidente dell'azienda torinese.