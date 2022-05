Weekend col tempo estivo nel Torinese, ma rovesci e temporali in montagna

Continua la fase estiva anticipata, ma con un leggero calo delle temperature e instabilità più accentuata sui rilievi tra sabato e lunedì.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 13 a lunedì 16 Maggio

In pianura il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, mentre in montagna più nuvoloso soprattutto al pomeriggio, dove saranno presenti rovesci e temporali sparsi, in alcuni casi anche in serata e nottata. Tra domenica e lunedì possibilità di qualche isolato fenomeno, anche intenso, nelle pianure adiacenti.

Temperature stazionarie o in lieve calo nelle massime, con valori compresi tra i 26 e i 29 °C, mentre la giornata più “fresca” sarà domenica 15. Minime stazionarie o in lieve aumento in caso di copertura nuvolosa, e con valori compresi tra 16 e 18 °C.

Venti sostanzialmente assenti o deboli a regime di brezza e direzione variabile. Possibili forti raffiche in uscita dai temporali.

Da martedì 17 Maggio

Continua la fase di alta pressione e tempo estivo con un nuovo aumento delle temperature già a partire da lunedì e valori massimi che in pianura potranno superare frequentemente i 30 °C con punte fino 32 °C.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi la 11° Giornata della Meteorologia sul tema

“AL CAMBIAMENTO CLIMATICO È MEGLIO CREDERCI”

che si terrà a Busca (CN) il 14 Maggio 2022

Una giornata per incontrare e dibattere con i Maggiori Esperti di Meteorologia e Climatologia

https://giornatameteo.com/

