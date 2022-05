In piazza Carignano la protesta Usb contro il Ddl Concorrenza: "a rischio i servizi pubblici"

Oggi, sabato 14 maggio, in molte città italiane è stata giornata di mobilitazione contro il DDL Concorrenza. La protesta, organizzata dal sindacato di base Usb, ha avuto piazza Carignano come punto di ritrovo dalle 15.30, con alcune decine di manifestanti che hanno esposto cartelli e striscioni contro il governo Draghi.

“Per l'acqua, i beni comuni e i servizi pubblici e contro il DDL Concorrenza” è stato lo slogan scelto per la mobilitazione, con l'esecutivo attaccato per la presentazione del disegno di legge sulla concorrenza e il mercato, riforma “abilitante” per l’accesso ai fondi europei del Pnrr, che secondi i manifestanti è "solo un manifesto ideologico che, dietro la riproposizione del mantra crescita, competitività, concorrenza, si prefigge una nuova ondata di privatizzazioni di beni comuni fondamentali, dall'acqua all'energia, dai rifiuti al trasporto pubblico locale, dalla sanità ai servizi sociali e culturali, fino ai porti e alle telecomunicazioni".