Eurovillage di nuovo sold out: da Roy Paci al dj set di Mace, pubblico in delirio fino a mezzanotte

Eurovilage sold out anche ieri sera. Non si è mai fermato l’entusiasmo per il palco che ha accompagnato l’Eurovision in questi giorni al Parco del Valentino, tanto che alcuni dei cantanti in gara al Song Contest avrebbero voluto tornare a esibirsi.

Tanti gli artisti che in questi giorni hanno fatto ballare il pubblico torinese dai Negrita ai Motel Connection.

Ieri l’abbraccio del pubblico è stato soprattutto per The Sweet Life Society e ovviamente per Roy Paci. Con loro sul palco anche i rapper londinesi Too Many T’s. Pubblico in delirio anche per l’esibizione dei giovani Davide Shorty e Beba, ma soprattutto per lo spettacolare dj set di Mace con strumenti inediti composti da corde, acqua, cereali e fibre naturali per la Fondazione Lavazza.

Questa sera è l’ultima di apertura del Village anche se, dopo questo grande successo, si fa sempre più concreta la speranza di realizzare un festival annuale al Valentino.

Prima della finale che sarà trasmessa alle 20.30 sui grandi schermi dell’Eurovillage, il pubblico potrà assistere alle 17 a “Historiae”, spettacolo della compagnia d’Opera che riguarda tre grandi della cultura occidentale, ovvero Pitagora, Orazio e Federico II. A seguire “Il Quartetto”, formato da Luca Madeddu e Gaia Sereno (violino), Rebecca Scuderi (viola), Mitja Liboni (violoncello), del Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi di Torino, e “Quartetto al maschile” che, ispirato dallo spettacolo Gelsomina Dreams di Caterina Mochi Sismondi, si esibirà su musiche live di Bea Zanin. Poi Alexandre Duarte tra musica e danza

Alle 19.20, Mack, una presentazione S0NAX, un’installazione, una performance, una suggestiva sintesi di suono e arte visiva con accompagnamento del rapper Donal D e Federico Pierantoni al trombone.