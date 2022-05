Gallerie d'Italia: l'inaugurazione con le mostre di Paolo Pellegrine e dell'Archivio Publifoto

Paolo Pellegrin



Guadagnini e il contributo di Mario Calabresi. Una doppia occasione per visitare la nuova sede museale presso Palazzo Turinetti, appena ristrutturato per ospitare la collezione permanente dell’Archivio Publifoto, proprietà della Banca.

“La fragile meraviglia. Un viaggio nella natura che cambia” mette in mostra il lavoro del fotogiornalista italiano Paolo Pellegrin, attraverso i reportage fotografici che l’autore ha dedicato al tema del cambiamento climatico. Il lavoro rappresenta una committenza originale che ha visto impegnato Pellegrin in Paesi come Namibia, Islanda, Costa Rica, Italia per fornire una personale lettura per immagini del rapporto tra l’uomo e il suo ambiente naturale, tema cruciale della contemporaneità.