Nichelino riceve 3 milioni di finanziamenti dal Pnrr per progetti sull'inclusione socio-assistenziale

Evidente la soddisfazione del sindaco Giampiero Tolardo e dell'assessore Paola Rasetto: "Cominciano ad arrivare i frutti del lavoro di squadra condiviso con il CISA12. L’assegnazione di queste risorse ci permetterà di aiutare le persone più fragili e svantaggiate del nostro territorio; ci permetteranno di tradurre i progetti in atti concreti per migliorare la condizione abitativa delle persone in difficoltà e per sostenere chi è più vulnerabile".

Interventi ed iniziative che si andranno a sommare con quelle già messe in campo nell'ultimo biennio per provare a limitare gli effetti negativi del Covid. "Queste risorse saranno soprattutto una fonte vitale per azioni di contrasto alla povertà", ha concluso l'assessore Rasetto. Un fenomeno che, a Nichelino come altrove, ha creato nuove sacche di disagio e problemi, che si punta a ridurre grazie anche ai fondi del Pnrr.