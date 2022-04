Con la nuova Rodari a Nichelino nasceranno la 'casa delle famiglie' e il parco di via XXV Aprile

L'ok da Città metropolitana era arrivato già nel pomeriggio del 27 aprile, poi il sindaco Giampiero Tolardo e una parte della giunta hanno voluto raccontare meglio i dettagli dell'intervento all'ingresso della scuola, dopo che gli allievi erano appena entrati per un nuovo giorno di lezione. A Nichelino entro la fine del 2025 nascerà la nuova Rodari ed entro l'anno successivo, dopo l'elementare, arriverà a termine il progetto di riqualificazione dell'intera area, con la creazione del nuovo parco urbano di via XXV Aprile.

Tolardo: "Riqualificata una intera area"

"Siamo qui per raccontare una bella storia", ha spiegato il primo cittadino, vedendo ormai come un lontano ricordo quel giorno di ottobre 2016 in cui il crollo di una parte del controsoffitto della scuola portò al ferimento di una bimba. Dopo aver ricordato i quasi 4 milioni di euro spesi in questi anni per rifare i solai delle scuole e il progetto della nuova Papa Giovanni, "grazie all'impegno della Giunta e di tutti i tecnici comunali, abbiamo intercettato i fondi per rifare la Rodari e insieme a lei la ludoteca, riqualificando un'intera area", ha sottolineato Tolardo. "Oggi quell'idea di creare uno spazio nuovo per Nichelino è diventata realtà".

Azzolina: "Una scuola ad impatto energetico zero"