Lutto per Settimo Torinese, è morto Francesco Cena, il decano dei commercianti cittadini

Lutto per la città di Settimo Torinese . All'età di 90 è morto infatti Francesco Cena , storico commerciante e anima di tante iniziative per il territorio, a cominciare dalle attività del Rotary locale. Lascia i figli Barbara e Paolo, oltre ai nipoti Francesca, Chiara, Andrea, Alessia, Federico e Virginia Sofia. I funerali si terranno mercoledì 18 maggio alle 10 nella

Parrocchia San Vincenzo de’ Paoli di Settimo Torinese (Via Milano), per poi proseguire per il Tempio Crematorio di Mappano.