Settimo Torinese canta contro la guerra in Ucraina: una serata a ritmo di gospel per invocare la pace

Il Queens Choir si esibirà per raccogliere fondi e per dire no alla guerra

Un concerto di gospel per invocare la pace. Si canta presso la Parrocchia San Vincenzo de' Paoli, a Settimo Torinese: l'appuntamento è fissato per venerdì 20 maggio a partire dalle 20,30.



L'occasione è quella di dire basta alla guerra, in Ucraina ma non solo. Ma ci sarà spazio anche per una raccolta fondi che andrà a finanziare il restauro della Parrocchia di San Pietro in Vincoli.



Sul palco ci sarà il Queens Choir, diretto da Davide Motta Frè. Si tratta di una formazione composta da 40 ragazze che da nove anni è attivo sul territorio di Torino. Soul, pop, ma anche swing per comporre le ricetta vincente, senza dimenticare alcuni brani "leggeri" che spaziano dai Beatles a Lucio Battisti, fino a Fabrizio De Andrè.