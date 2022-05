Settimo Torinese, una Fiera di primavera per festeggiare una domenica di "quasi" estate [FOTO]

Si chiama Fera dl'Arlév - Fiera di Primavera la festa che nella giornata di domenica, 15 maggio, ha scandito le ore e il tempo libero di Settimo Torinese. Una giornata intesa per celebrare l'arrivo della nuova stagione e che ha portato in strada tante bancarelle e molte persone.



Una nuova occasione, che ha visto partecipare anche gli hobbisti e che ha permesso di sfruttare la nuova isola pedonale della città. Da via Roma a via Milano, tanti banchi mercatali, ma anche la ristorazione nelle piazze, i pony e i ludobus per i piccoli e il banco di beneficienza per la Cooperativa Il Margine. E c'erano pure i supereroi, da Flash a Capital America, che hanno raccolto risorse per combattere le malattie rare.



Una manifestazione che non si teneva più dal 2018: nel 2019 fu il maltempo a imporre lo stop, quindi la pandemia.