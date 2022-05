Dopo Eurovision Song Contest, Torino punta all'Europride 2026

Mole arcobaleno

Una data scelta a livello internazionale per ricordare la cancellazione dell'omosessualità dalla lista delle malattie mentali da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, avvenuta il 17 maggio 1990. Tema della campagna di quest'anno "Blocca l'odio, condividi il rispetto". Per celebrare la giornata la Mole Antonelliana, questa sera, si illuminerà con i colori dell'arcobaleno della bandiera LGBT+.

Rosatelli: "Omofobia virus che colpisce tutta la società"

A Torino Europride 2026

E proprio Luxuria ha lanciato l'auspicio che Torino posso ospitare l'EuroPride 2026. L'edizione 2022 si svolgerà dal 12 al 18 settembre a Belgrado. Dal 6 al 9 ottobre sotto la Mole si svolgerà la conferenza annuale dell’European Pride Organizers Association (EPOA). In quell'occasione verrà deciso chi ospiterà l'edizione europea 2025 della kermesse arcobaleno. Il capoluogo piemontese punta a mettersi in vetrina con le delegazioni straniere presenti, con l'obiettivo di essere scelta come sede per l'EuroPride 2026: la candidatura dovrà essere presentata nel 2023.