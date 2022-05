Giovedì 19 chiusi gli uffici della Prefettura

In occasione degli eventi connessi al 132esimo vertice dei Ministri degli Esteri del Consiglio d'Europa giovedì 19 maggio verrà inibito il transito sia dei veicoli sia dei pedoni a partire dalle ore 9 del mattino fino alle ore 24 nella zona di piazza Castello, via Accademia delle Scienze, Piazza Carignano e Viale dei Partigiani fino all'incrocio con Corso San Maurizio. Pertanto in tale data gli uffici della Prefettura saranno chiusi al pubblico anche per eventuali appuntamenti o riunioni di lavoro.