Stravaganza: uno "psicoaperitivo" per discutere di inclusività e psicologia sociale

Giovedì 19 maggio alle 19, presso il Precollinear Park in Corso Gabetti, la psicologa Elisabetta Vaira dialogherà con la speaker radiofonica Claudia Losini – alter ego di Famosini – partendo dal concetto di stravaganza, come modo di vestire o di porsi in società, cercando di comprendere come si sia evoluta la percezione psicologica del “diverso” per arrivare all’inclusivo.