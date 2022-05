L'ultimo saluto dei taxisti torinesi a Tokio 118, portato via a soli 48 anni da un infarto

Il cuore granata di Tokyo 118, come era conosciuto nell'ambiente dei taxisti torinesi, ha smesso di battere ad appena 48 anni. Un infarto ha portato via alla famiglia, agli amici e ai colleghi Gianluigi Giaudrone.

Un lutto del tutto improvviso, inaspettato. Appena un mese fa era stato il protagonista della serata in cui gli iscritti al Gruppo Taxi Granata & Friends tornavano a vedersi e a festeggiare la cena sociale, dopo due anni di stop imposti dalla pandemia. Era un vulcano di idee Gigi, ne aveva parlato ancora sabato con alcuni amici, spinto dalla volontà di creare una squadra di calcio dei taxisti granata.

Non ne ha avuto il tempo, perché domenica un infarto lo ha strappato alla vita ed ai suoi cari. Ma quanto fosse forte l'affetto che lo circondava lo si è visto oggi, durante i funerali al cimitero Monumentale, che hanno raccolto una piccola folla di tassisti, amici e persone che gli hanno voluto bene.

La famiglia di Gigi, pur distrutta dal dolore, non ha mancato di dare vita ad alcune lodevoli iniziative, in primis devolvendo una quota a favore dell'associazione AsTuTa che sta raccogliendo fondi per l'acquisto di uno o più defibrillatori, in memoria del collega Renato Biasion. E i suoi cari, a partire dalla mamma, venerdì sera saranno in curva Maratona, allo stadio Olimpico, in occasione di Toro-Roma, là dove Gigi sarebbe stato presente, per tifare per la sua squadra del cuore.

Prima della partita, davanti al Granata Store, Carlo Testa ha organizzato una sciarpata per ricordarlo, insieme agli amici e tifosi granata, per dedicargli un ultimo affettuoso saluto.