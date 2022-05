Metaverso, intelligenza artificiale, realtà aumentata: dal 24 maggio al via i Torino Digital Days

Dopo la grande affluenza di pubblico nelle prime due edizioni del 2019 e 2020, che hanno registrato complessivamente 5 mila partecipanti in presenza e oltre 300 mila collegati online, e dopo lo stop dell’anno scorso dovuto alle misure anti pandemia, ritornano i Torino Digital Days, dal 24 al 29 maggio 2022, sei giorni di incontri, seminari, eventi, performance, mostre e workshop gratuiti e aperti a tutti ospitati in diverse location della città e tenuti da sviluppatori, ricercatori universitari, innovation manager e professionisti di aziende italiane e multinazionali per condividere e conoscere tutte le novità, le opportunità e le applicazioni del digitale in diversi ambiti come il marketing, la finanza, il fashion, il food & beverage, l’arte, l’e-commerce, l’automotive, il travel e la smart mobility.

Il tema di questa terza edizione dei Torino Digital Days è “Virtuosismi digitali”, ovvero le nuove abitudini digitali, accelerate da due anni di pandemia e dalle conseguenti restrizioni alla mobilità e alle interazioni sociali, che hanno modificato le prassi e i bisogni delle persone nel modo di lavorare, comunicare, vendere e acquistare. Sarà infatti l’occasione per i partecipanti per ascoltare e analizzare, direttamente da chi li sperimenta ogni giorno nella sua impresa, da quella più piccola alla multinazionale, molti esempi concreti e case history di successo di utilizzo di moderne tecnologie digitali. Ci si confronterà su Metaverso, Intelligenza artificiale, machine learning, blockchain, Nft, IoT, VR, AR, big data, Darq, customer experience, human centricity, tTechnology calm, cybersecurity, chat bot, social advocacy, video marketing e social listening.

Torino Digital Days è un progetto realizzato e promosso dall’Associazione Digital Days e da tre importanti realtà del mondo della comunicazione e del digital, Tandù, Bonobo Events e Hoverstate, con il supporto economico della Regione Piemonte e degli sponsor: Factory 1895 - by Lavazza Coffee Designers, Aryel, Bakeka.it, Endurance Overseas, Veicoli Srl, ZeroGrey, Advice, Reply Triplesense e Leading Law. Le principali location che ospiteranno gli incontri e gli eventi in calendario sono: Combo, Talent Garden Fondazione Agnelli, Toolbox, Centro Paideia e Mercato Centrale Torino, oltre a tanti altri siti “a porte aperte” distribuiti in città.

“L’obiettivo dei Torino Digital Days è quello di fornire ai cittadini gli strumenti necessari per interpretare e affrontare al meglio le sfide digitali, creando un’occasione per essere aggiornati sulle innovazioni tecnologiche più recenti e per condividere le prospettive della trasformazione digitale. Un momento di scambio e confronto con i professionisti che vivono quotidianamente nelle loro aziende i vantaggi del digitale in tutti i settori”, dichiara Federica Toso, Presidente Associazione Digital Days.

I contenuti

Tra i 60 appuntamenti inseriti nel fitto programma ecco alcuni argomenti e sfide che saranno approfonditi nei talk dei Torino Digital Days 2022: cosa hanno imparato e come hanno reagito le aziende dall’esperienza della pandemia nell’offerta di nuovi prodotti e servizi ai consumatori; cos’è il Metaverso e quali sono le sue implicazioni sui modelli aziendali; come è stata applicata di recente la blockchain dai professionisti del settore sanitario; come stanno reagendo grazie al digitale le aziende dell’automotive al crollo delle vendite di veicoli causato principalmente dalla pandemia; come ottimizzare il proprio profilo su LinkedIn per renderlo un potente strumento di connessione con il mondo del lavoro e con il mercato di interesse; come può intervenire l’intelligenza artificiale per abbattere le barriere e favorire l’integrazione sociale e come garantire l’accessibilità ai media digitali e dell’intrattenimento anche a chi soffre di deficit cognitivi e dell’apprendimento; come ha reagito il settore turistico ai lockdown grazie all’adozione di strumenti digitali e a nuove strategie di comunicazione; come si realizza un prodotto digitale e cosa fare per diventare un Digital Product Designer; come sta evolvendo la shopping experience nel settore della moda e quali sono i nuovi trend dell'e-Fashion; che strategie adottano le grandi aziende e le multinazionali per trasformare i propri clienti in brand ambassador utilizzando il marketing online e la comunicazione digitale; come si è evoluto il digitale nell’industria cinematografica, dalla virtual production, al deepfake, al motion capture; come il digitale contribuisce a proteggere o a violare la nostra privacy, le nuove leggi in materia; cosa sono gli NFT e perché hanno raggiunto tale successo; come si è trasformato il settore del food & beverage grazie alle potenzialità offerte dal digitale; come intercettare il target giusto con la pubblicità sui social network Instagram, Facebook, LinkedIn, Google, Spotify, TikTok e Pinterest. E molto altro.

I relatori

Come i contenuti, di alto profilo anche i relatori, gli ospiti e i professionisti selezionati per i talk, tra cui: Oscar Farinetti - Eataly, Giulia Volpe - Stellantis, Pietro Bagnasco - Google, Massimiliano Marsiaj - Sabelt Spa, Alessandro Pradelli - Peyrano Torino, Michele Cannone - Factory 1895 - by Lavazza Coffee Designers, Christian Zegna - Btrees, Rossana Bianco - Sorgenia, Claudio Valvassori - Almo Nature, Beniamino Bedusa - Great Place to Work®-Italia, Tommaso Cornaglia - Cornaglia Group, Francesco Ronchi - Synesthesia, Marco Vallario - Gbs Group, Irene Cassarino - Franco Angeli Edizioni, Ileano Testa - ZeroGrey, Fabio Cassanelli - Argo Business Solutions, Daniela Trunfio - +Cultura Accessibile, Gabriele Manno - DNV, Cristina Ghione - Swarco, Fulvio Furbatto - Advice Group, Mattia Salvi - Aryel, Riccardo Albertazzi - Reply Triplesense, Claudio Mus - Endurance Group, Alessio Tirone - Veicoli Srl e Margherita Leder - INATBA.

Per iscriversi agli aventi e per consultare il programma completo dei Torino Digital Days 2022: digitaldays.it

http://www.digitaldays.it/