Volpiano, con la compagnia teatrale Unitre una serata con Molière e il suo Malato Immaginario [FOTO]

Una serata in compagnia di Molière e del suo capolavoro: il "Malato immaginario". A organizzarlo è la Compagnia teatrale Unitre di Volpiano, nell'adattamento e regia di Maya Djilali.



Uno spettacolo che avrà una replica sabato 18 giugno, alle 21, presso la Sala Polivalente della città. Ma non finisce qui: domenica 29 maggio si terrà anche un pomeriggio danzante all'aperto (dalle 14,30 alle 19) presso il cortile della scuola Ghirotti di via Lombardore.



E ci sarà anche la corale di Unitre & friends, che proporrà il repertorio che conta sulla direzione musicale del maestro Giorgio Dellepiane Garabello.