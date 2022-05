Monte dei pegni di Torino: allarme dei sindacati dopo l'esternalizzazione del servizio

Maggiore trasparenza ed eticità in un ambito così particolare come quello del Monte dei Pegni, luogo in cui si recano quotidianamente e si mettono in coda le persone più fragili, in grande difficoltà economica.



Succede in via Monte di Pietà, dove da oltre due anni Intesa San Paolo ha ceduto a una società esterna al gruppo (costituita per l'occasione) la gestione dell'attività di chi porta in pegno dei propri beni in cambio di denaro. Una situazione che ha visto fin da subito la contrarietà di Cgil e Fisac Cgil, che hanno segnalato un peggioramento delle condizioni di attività.