Gavazza (Lega): "Il Centro del Riuso di Cavagnolo realtà fondamentale per l'economia circolare e lo sviluppo sostenibile"

Sabato 14 maggio a Cavagnolo si è tenuta l’inaugurazione del nuovo Centro del Riuso, ubicato in via Tre Po, di fianco al Centro di raccolta. Presenti all’evento il consigliere regionale Gavazza, il parlamentare on. Carlo Giacometto , il primo cittadino e l’amministrazione comunale di Cavagnolo, sindaci e amministratori locali del territorio, i vertici del Consorzio di Area Vasta CB16 e di Seta spa.

“Il Centro del Riuso è il luogo in cui i cittadini residenti nei 31 Comuni del Consorzio di Area Vasta CB16 potranno portare beni usati integri e ottenere beni recuperati. Questo è il primo centro della nostra area, per ora l’unico presente è nel comune di Torino. Sarà possibile, a titolo gratuito, consegnare beni usati in buono stato, integri e funzionanti che potranno essere efficacemente riutilizzati. Quindi i beni non più utili ad alcuni, possono esserlo per altri - spiega il consigliere regionale Gavazza - Si tratta di una realtà che promuove una vera economia circolare verso il superamento del concetto di rifiuto: in questo modo sarà possibile allungare la vita dei beni, riducendo i rifiuti e gli sprechi ed inoltre promuovere la cultura del riuso, del recupero e della solidarietà”.

Il Centro del Riuso di Cavagnolo sarà in funzione martedì, giovedì e sabato con orario dalle 9 alle 13.