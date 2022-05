Nuovo campo sportivo al Cecchi Point, ma gli antagonisti contestano Lo Russo

"Patatine, guerra, debito, povertà. Pd e Lo Russo fuori di qua". Con questo striscione, nelle scorse ore, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo è stato contestato in occasione della cerimonia che era stata invece organizzata per l'inaugurazione del nuovo campo da calcio presso la Casa del Quartiere Cecchi Point, nel quartiere Aurora. Un campo che - così come quello di Mirafiori inaugurato ieri - ospiterà anche le gare del Balon Mundial.

Un campetto nuovo per i ragazzi del quartiere, griffato Lays

La manifestazione, che vede la sponsorizzazione del brand di patatine fritte Lays (riconducibile all'universo Pepsi) è legata alla nuova struttura che sorge in via Antonio Cecchi 17.



Nel primo pomeriggio, esauriti gli impegni legati all'inaugurazione del Salone del Libro 2022, anche il primo cittadino torinese era atteso all'evento insieme alla gloria juventina Claudio Marchisio e ad altri ospiti del Gruppo che ha contribuito a fornire una nuova risorsa per i ragazzi di un quartiere spesso al centro dei riflettori per le difficoltà.

La contestazione dagli antagonisti

Ma ad attendere Lo Russo, insieme agli organizzatori, c'erano anche alcuni esponenti del mondo antagonista della città, che di certo non ha tra le sue grazie la nuova giunta di centrosinistra. E così, affacciati alle finestre dell'edificio che ospita le trasmissioni di Radio Black out (nelle vicinanze del campo), alcuni esponenti di questo mondo hanno esposto lo striscione e hanno iniziato a contestare il sindaco. Lo hanno fatto anche tramite un altoparlante che per alcuni tratti della cerimonia ha coperto le voci "ufficiali".

Critiche sulle politiche legate al debito, ai trasporti. "Signor sindaco, le sembra eccezionale che una marca di patatine regali un campo da calcio ai ragazzi del nostro quartiere? Forse è lei che dovremmo ringraziare? Certe cose dovrebbero essere la priorità di un'amministrazione pubblica: garantire l'esistenza di spazi in cui tutti i ragazzi possano ritrovarsi e socializzare, coltivando le proprie passioni. E invece quanti campi da calcio abbandonati ci sono, in questa città? Quanti palazzi?".

Fratelli d'Italia contro la Radio: "Affitto agevolato in casa del Comune"

E non si sono fatti attendere i commenti politici sull'accaduto. Come Fratelli d'Italia: "Oggi alla Casa del Quartiere Cecchi Point all'inizio dell'inaugurazione del nuovo campo Lay'sR RePlay, Radio Blackout ha iniziato a mettere in onda con megafoni le loro solite litanie contro il DASPO, contro la riqualificazione, gli sfratti ecc.. Una vergogna che la Radio che trasmette in diretta i cortei che devastano la Città e che sul loro sito scrivono DAL 1992 One station against the nation sia in un locale comunale con affitto a canone agevolato a circa il 50% del suo valore. Una vergogna che la Città continua da troppi anni, è ora di dire basta".