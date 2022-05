Balon Mundial trova casa a Mirafiori, al Da Giau un nuovo campo di calcio a 5 [FOTO E VIDEO]

Strada Castello di Mirafiori 346, circolo Da Giau. Un ultimo angolo di Torino al confine con Nichelino e Moncalieri. È qui che oggi pomeriggio è stato inaugurato il nuovo campo di calcio a 5 donato da Adidas Football Collective a Balon Mundial. La coppa del mondo dei migranti, che si svolge a Torino dal 2007, ha trovato ufficialmente una nuova casa.

Pozzato: "Nuova casa di Balon Mundial"

" Quest'anno - spiega il presidente di Balon Mundial Tommaso Pozzato - è il nostro decimo anno: festeggiamo il compleanno con questo regalo, che nasce grazie alla finale di Uefa Champions League femminile, in programma il 21 maggio a Torino. Da oggi qua andremo a sviluppare tutti i nostri progetti ".

Il calcio prende il posto delle bocce

I lavori di recupero dell'area hanno preso il via circa quaranta giorni fa. Grazie a un investimento da 90mila euro di Adidas Football Collective, al posto dei campi da bocce è stato realizzato un campo in erba sintetica per calcio a 5 da 25 x 15: tutti i materiali dell'intervento sono riciclati.