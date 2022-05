Mirafiori Sud mette in mostra i suoi bimbi-contadini: ecco gli orti in cassetta delle scuole

Orti in cassetta - realizzati dalle bambine e dai bambini durante i laboratori sulla natura incentrati sull’importanza degli insetti impollinatori - saranno esposti al Mausoleo della Bela Rosin in strada Castello di Mirafiori 148/7, domenica 22 maggio dalle 15.

A scuola di orto è un’iniziativa realizzata dal Laboratorio Città Sostenibile di ITER-Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile in collaborazione con le Biblioteche Civiche Torinesi a cui hanno partecipato nidi, scuole dell’infanzia e primarie di Mirafiori. All’evento parteciperà l’Assessora all’Istruzione della Città di Torino.

L’esposizione rappresenta l’ultimo atto di un percorso compiuto durante l’anno scolastico nell’ambito del progetto europeo ProGIreg che sperimenta soluzioni basate sulla natura per la riqualificazione delle città, in particolare del quartiere Mirafiori sud.

Il sistema educativo locale è uno degli attori coinvolti nelle azioni mirate a riscoprire la natura in città per tutelare la biodiversità, creare spazi di incontro e far emergere opportunità economiche, sperimentando modelli di sviluppo socio-economico inclusivi e sostenibili.