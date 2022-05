Venaria blindata per i ministri stranieri, protesta in piazza Vittorio: "Soldi a cibo e precari, non per comprare armi" [VIDEO e FOTO]

In piazza Alberione aria di normalità con il mercato

Cani anti-bomba, metal detector, agenti in borghese e in divisa. E' ingente il dispositivo di sicurezza che vigila, da Torino alla Reggia di Venaria, sul Consiglio d'Europa. A coordinare il piano di sicurezza è il questore Vincenzo Ciarambino .

Per l'evento di politica europea la centralissima via Andrea Mensa è chiusa al traffico, con le forze dell'ordine a fare da cordone di sicurezza. In piazza Don Alberione si "respira" comunque un'aria di normalità, con la gente che fa acquisti ai banchi del mercato. Da via XX Settembre la strada è completamente chiusa al transito dei pedoni e delle auto: qui i negozi sono stati obbligati alla chiusura per ragioni di sicurezza.

Protesta di Italexit e Variante Torinese

In piazza Vittorio Veneto Italexit, insieme alla Variante Torinese, ha organizzato un presidio di protesta. "Tutti a casa e in galera - hanno urlato i manifestanti - stanno facendo fallire l'Italia. I soldi, anziché per finanziare le armi, li avessero dati alle piccole imprese e alle partite Iva non avremmo la crisi economica che abbiamo".

"Possono tornare - hanno aggiunto - da dove sono venuti, loro e la Ue, che non è un'unione dei popoli. Sono riusciti a togliere l'Iva alle armi e non ai beni alimentari di prima necessità: abbiamo 24 miliardi di spesa annua per la guerra. Intanto abbiamo i precari, la fame e le bollette raddoppiate".

"Questo è il risultato di questo 'Governo dei migliori', che è uno schifo" hanno concluso i manifestanti.