Hydro 2022, grande successo per CAAST

CAAST, azienda dinamica e innovativa, fondata in Italia nel 1998 e specializzata nella realizzazione di sistemi di tenuta, ha partecipato con grande successo di pubblico a Hydro 2022 (Strasburgo - Francia): dopo la trasformazione in S.p.A avvenuta nel 2020, vuole infatti rafforzare la sua presenza sui mercati internazionali, fornendo risposte affidabili alle condizioni d’impiego più critiche grazie alla sua esperienza e al suo ricco know-how.

L'energia idroelettrica è un sistema versatile e a basso costo che rappresenta un’importante fonte di produzione di elettricità pulita, assicurando una responsabile gestione delle risorse idriche: il suo ruolo nella ripresa globale e nella transizione energetica, verso una maggiore produzione di energia rinnovabile, sarà sempre più importante per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e per contrastare l'aumento dei prezzi del petrolio e del gas derivante dalla difficile situazione internazionale.

“Abbiamo sempre investito in questo settore strategico e sviluppato molti progetti realizzando soluzioni di tenuta, per molteplici applicazioni, in collaborazione e per conto delle più importanti aziende del settore - ha affermato Lorenzo De Lorenzi, Direttore Commerciale CAAST SpA - i nostri prodotti garantiscono una notevole affidabilità e vengono utilizzati ad esempio nelle applicazioni caratterizzate da condizioni d’impiego gravose e dalla necessità di intervalli di manutenzione molto lunghi. Siamo inoltre in grado di assicurare materiali per altissime prestazioni, producendo e all’occorrenza progettando guarnizioni realizzate in unico pezzo che arrivano a superare i tre metri o anche senza limiti di dimensioni per alcune tecnologie produttive.

“Gli accurati studi effettuati dal dipartimento Ricerca e Sviluppo CAAST garantiscono piena tracciabilità dei materiali, controlli di qualità secondo i più severi parametri, supporto tecnico nello sviluppo di nuove applicazioni, test personalizzati sui materiali in base alle specifiche richieste dell’utilizzatore finale. CAAST fornisce guarnizioni realizzate con tecnologia di tornitura, stampaggio e trafilatura eseguite con macchinari innovativi, che consentono di soddisfare i requisiti delle applicazioni più severe dove lo stress subito dalle tenute è alto, sia esso per pressioni, particolari usure delle parti metalliche, condizioni dettate dal particolare ambiente di lavoro e così via”, chiariscono dalla Governance della rinomata e affermata Spa lombarda.

CAAST Spa

Tel: +39 031766690

Via Luigi Fumagalli, 91

22066 Mariano Comense (CO) – ITALY

info@caast.it

www.caast.it