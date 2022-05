Nelle vallate alpine e nelle colline torinesi il ciclo di comminate teatrali e ambientali "Lupus in fabula"

Si intitola “Lupus in Fabula” il ciclo di camminate teatrali e ambientali e di proposte di turismo responsabile in programma da maggio a novembre e organizzate nell’ambito del progetto europeo LIFE WolfAlps EU, di cui la Città Metropolitana di Torino è partner. Le camminate propongono pensieri e parole sul tema del lupo e del suo ritorno nelle Alpi, guidati dalla lettura di brani e da interventi di divulgazione naturalistica. Lo scopo è quello di interrogarsi sulla complessità della convivenza uomo-lupo passeggiando tra mito e realtà. Le camminate sono animate dalle compagnie Teatro & Società e Faber Teater e da accompagnatori naturalistici che conoscono in modo approfondito e sanno raccontare territori che spaziano dalla Valle di Susa alla Serra d’Ivrea, dalle Valli di Lanzo alla Val Pellice e alla collina torinese e chierese.

Il primo appuntamento è sabato 28 maggio a Salbertrand con Teatro & Società e con la guida escursionistica ambientale Marco Pozzi di “Polvere di Stelle”, con il ritrovo dei partecipanti alle 10 davanti alla stazione ferroviaria, dove sarà possibile parcheggiare le auto. La camminata si concluderà intorno alle 13, con la possibilità di consumare il pranzo al sacco nelle aree attrezzate del Parco del Gran Bosco di Salbertrand. L’escursione è facile ed è alla portata di famiglia con bambini di almeno 7 anni. Nel pomeriggio sarà possibile partecipare alla tavola rotonda sul tema “Attenti: il Lupo!!! Dall’odio all’amore, la ricerca di una mediazione possibile e di un turismo sostenibile”, moderata dal giornalista e scrittore Leonardo Bizzaro. A partire dalle 15 nella sede del Parco naturale Gran Bosco di Salbertrand, in via Fransuà Fontan 1, si confronteranno il Sindaco di Salbertrand e Presidente della Comunità delle Aree protette delle Alpi Cozie, la responsabile della Direzione Sviluppo rurale e montano della Città metropolitana Elena Di Bella, il presidente dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie Alberto Valfrè, il direttore dell’Ente Michele Ottino, Nadia Faure, responsabile dell’Area comunicazione, fruizione ed educazione dell’Ente, il guardiaparco e scrittore Luca Giunti, il docente del Dipartimento di medicina veterinaria dell’Università di Torino Luca Rossi, la presidente della UISP Piemonte Patrizia Alfano e Marco Pozzi, in qualità di referente di UISP Montagna per la Valle di Susa. Si può partecipare a tutti e due o a solo uno degli eventi, ma è indispensabile prenotare, telefonando ai numeri 340-2608274 (Emma, dalle 9 alle 12 o dalle 19 alle 21) o 340-6990057 (Fabrizia). Si può anche scrivere a info@viagginaturainpiemonte.it. Maggiori dettagli sono reperibili nel sito Internet www.viagginaturainpiemonte.it

L’evento successivo di “Lupus in Fabula” è quello di domenica 29 maggio a Pecetto, dove sarà di scena la compagnia Faber Teater. Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le 9,30 all’azienda AgricooPecetto di strada Sabena 78. La partenza dell’escursione organizzata avverrà alle 10, mentre il rientro è previsto per le 13 all’azienda AgricooPecetto, dove chi lo desidera potrà pranzare con i prodotti del territorio della collina torinese. Nel pomeriggio sarà possibile visitare la chiesa gotico-romanica di San Sebastiano, in cui sono conservati preziosi affreschi. La prenotazione è obbligatoria per tutti a partire dai 10 anni. Il percorso si sviluppa per 5 Km su strade e sentieri collinari e richiede scarpe adatte ad un’escursione. Le iscrizioni devono pervenire entro giovedì 26 maggio all’indirizzo info@faberteater.com o ai numeri telefonici 338-2000758 o 348-0805947.