A Bardonecchia andata in scena la terza giornata di pulizia dei sentieri

Un nutrito gruppo di persone altamente motivate e debitamente attrezzate ha provveduto domenica 22 maggio a ripulire in modo collegiale i sentieri e più in generale gran parte del vasto territorio comunale, decretato così il successo per l’iniziativa promossa per il terzo anno consecutivo dall’ Amministrazione Comunale e coordinata dal Club Alpino Italiano, sezione di Bardonecchia.

L’insolita molto calda e afosa giornata ecologica è iniziata alle 9 con una riunione durante la quale Piero Scaglia e Agnès Dijaux, presidente e vice presidente del Club Alpino locale, hanno ringraziato i presenti per la loro partecipazione, definite le aree di competenza e distribuito il materiale per raccogliere in sicurezza rifiuti di ogni genere abbandonati lungo i sentieri ed in alcuni punti più vicini all’abitato come l’area all’ingresso al Paese.