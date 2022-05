Al Salone del libro premiati 516 studenti piemontesi

Per premiare i 516 studenti piemontesi vincitori dei concorsi indetti dal Consiglio regionale, è stato scelto il Salone del Libro: l’evento è stato battezzato “Non perdo mai: o vinco o imparo”, una citazione del premio Nobel per la pace Nelson Mandela. Era presente il ministro per le Politiche Giovanili.

Tantissimi i ragazzi che hanno partecipato alle edizioni 2021-2022 dei concorsi del Consiglio, realizzati in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale: 97 per la seconda edizione de “Le note del cuore” il concorso legato alla Partita del Cuore; 111 per la 41ma edizione del concorso di Storia contemporanea “Resistenze, diritti violati, diritti negati"; 114 per la prima edizione del concorso “Chi è di scena”; 316 per la 38ma edizione del concorso “Diventiamo cittadini europei”; 108 studenti per la decima edizione legato alla “Cultura della legalità e dell’uso responsabile del denaro” e 199 per la quinta edizione del progetto “Ambasciatori del Consiglio regionale del Piemonte”.

Il presidente ha portato i saluti del Consiglio regionale, ringraziando gli studenti di aver partecipato a questi concorsi che nascono per avvicinare i giovani agli Enti istituzionali: non bisogna guardare la politica con diffidenza, ha ricordato, ma capirla e farne parte, perché riguarda la vita di tutti noi.

La ministra ha ricordato il primato italiano di 3 milioni di giovani inattivi, che non studiano, né lavorano. Non bisogna ascoltare chi parla di successi facili, ha detto, tutti noi siamo anche la somma dei nostri successi e fallimenti: per questo non si perde mai, ma si impara e si vince sempre.

Nel 2021/2022 al quinta edizione del Progetto di formazione e comunicazione istituzionale “Ambasciatori” hanno partecipato 191 studenti e 27 insegnanti.

La premiazione relativa al concorso “Diventiamo cittadini europei”, giunto alla 38ma edizione, ha coinvolto 124 studenti e 20 insegnanti. Il vicepresidente dell’Udp, delegato alla Consulta europea, ha ricordato che negli anni di pandemia il viaggio premio a Bruxelles non si è potuto fare, ma che dal prossimo si tenterà di ricominciare.

Premiati anche i vincitori della 41ma edizione del Progetto di Storia contemporanea con 35 partecipanti: è stata un’occasione di studio e di ricerca, sulla base di una riflessione critica del ‘900 e sulle sue eredità. IL vicepresidente Udp ha ricordato che la resistenza è stata fatta da giovani, spesso coetanei degli odierni premiati.

Il concorso “Cultura della legalità e dell’uso responsabile del denaro”, giunto alla decima edizione con 34 partecipanti, prevedeva la realizzazione di un video o di un elaborato scritto, sotto forma anche di reportage o intervista, sui fenomeni del gioco d’azzardo e del sovraindebitamento, per fornire una rappresentazione sui rischi legati all’uso improprio del denaro, come ha ricordato il consigliere segretario dell’Udp. Il vicepresidente dell’Udp ha aggiunto che il Consiglio lavora da molto tempo sull’educazione all’uso del denaro: anche i video degli studenti sono molto utili per le nostre campagne.

Infine il presidente del Consiglio regionale ha parlato degli Stati Generali della Prevenzione e del Benessere, introducendo l’edizione del bando di concorso "Le Note del Cuore", che ha avuto come finalità quello di promuovere la cultura della salute e sensibilizzare i giovani sull'importanza di fare prevenzione, adottando scelte e comportamenti in grado di determinare la propria salute e il proprio benessere futuro. Il consigliere segretario delegato alla Consulta ha spiegato che la musica è un grande veicolo di comunicazione e che il lavoro dei ragazzi è stato utilissimo.

Sono stati premiati i brani “Il sogno del cuore” e “Tutto cambierà” risultati vincitori del concorso gemellato con la Partita del Cuore, rivolto agli studenti delle classi medie e superiori delle scuole piemontesi.