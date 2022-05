Consiglio Comunale in streaming per neo genitori, sì da M5S e FdI. Ma parte della minoranza è contro: "Diritti ad personam"

Le donne in gravidanza o maternità, così come i neopadri, potranno collegarsi al Consiglio Comunale o alle commissioni da remoto. Dopo un acceso dibattito, la Sala Rossa ha approvato la modifica del regolamento comunale con una delibera a doppia firma della consigliera del PD Ludovica Cioria e della capogruppo di SE Alice Ravinale. Un via libera che è arrivato grazie ai voti di tutta la maggioranza, del M5S e di Fratelli d'Italia. Contrari Torino Bellissima e Lega. Forza Italia non ha votato.

Cioria (Pd): "Passo avanti per quest'aula"

"La possibilità di partecipare alla vita politica da remoto - ha spiegato Cioria - è una delle poche cose buone che restano del Covid. Il Consiglio si nutre del dibattito, ma per una neogenitore potrebbe risultare difficile conciliare i due aspetti". E la vicepresidente ha voluto sottolineare come questa modifica al regolamento è il preludio di altre, chiarendo poi come si tratti di "un passo avanti per quest'aula: sarebbe bello se diventasse patrimonio di tutti".

Scontro in minoranza

"Noi siamo per la tutela della maternità, ma è necessario garantire un trattamento paritario anche per chi è compreso nella legge 104" ha replicato il vicecapogruppo di Torino Bellissima Giuseppe Iannò, che ha presentato una decina di emendamenti all'atto. Ed è arrivato dal capogruppo di FdI Giovanni Crosetto l'attacco più duro ai colleghi di minoranza: "Dobbiamo uscire dalla logica dall'immediato: si tratta di un diritto in più anche per i futuri madri e padri".

Crosetto (FdI): "Diritti sono di tutti"

L'esponente del partito della Meloni si è scagliato con forza contro Iannò, che aveva parlato di provvedimento ad "personam" essendo Cioria in stato avanzato di gravidanza. "Questo - ha replicato Crosetto - è inaccettabile: usciamo dall'analfabetismo politico che se faccio parte di una categoria non posso parlarne di quella categoria". Crosetto ha poi invitato a ritirare gli emendamenti, "aprendo poi un iter parallelo su disabilità e malattie. I diritti sono di tutti".

Lega contraria

Contrari all'atto gli esponenti del Carroccio. Il consigliere della Lega Giuseppe Catizone ha chiarito di "non condividere questa modifica ad oggi: non la ritengo né giusta, né opportuna. La variazione prenda vita dalla prossima legislatura". Il collega Fabrizio Ricca ha sottolineato come la proposta "non è ad personam, ma ad hoc per i consiglieri comunali, quando fuori ci sono donne che hanno un'attività e 30 giorni dopo il parto devono tornare a lavorare per pagare i pannolini". "Più senso avrebbe avuto - ha aggiunto l'esponente del Carroccio - poter fare tutte le commissioni miste remoto/presenza, per dare anche a chi non può essere presente la possibilità di partecipare".

Conticelli (Pd): "Riconosciamo il valore sociale della maternità"