Cure domiciliari per non autosufficienti, dal Comune il PD incalza la Regione: "Non si può continuare a tagliare"

Cure domiciliari per non autosufficienti, dal Comune il PD incalza la Regione

Tornare a finanziare (a livelli "storici", ovvero come in passato) la spesa per le cure domiciliari che vanno oltre il cosiddetto Lea, ovvero il livello essenziale di assistenza. Le cure, cioè, destinate a persone non autosufficienti, ma che vivono a casa propria.

È questa la richiesta che il Comune di Torino fa alla Regione (su proposta di ordine del giorno del Partito Democratico) pensando soprattutto a quelle persone che soffrono di disturbi psichiatrici o patologie come la Sla, sclerosi laterale amiotrofica.

Dotazione in calo da tre anni

In particolare, sotto i riflettori finisce il Fondo di coesione sociale, istituito con una Legge regionale del 2004 e ribattezzato come "fondo extra Lea". La dotazione, nel 2019, era di 55 milioni, scesi a 53 nel 2020 e a 50 nel 2021, ma anche nel bilancio di previsione 2022 avrebbe una quota non superiore ai 45 milioni.

A fine 2021 erano quasi 12mila le persone in lista d'attesa per i progetti domiciliari in tutto il Piemonte, di cui circa la metà solo a Torino. E poco meno di cinquemila quelli in lista per i progetti residenziali. "Sono cure non definite essenziali, ma che nella realtà sono fondamentali - dice Nadia Conticelli, capogruppo PD Comune di Torino - ma soprattutto sono numeri che rappresentano ciascuno una famiglia che si ritrova a dover sostenere lo sforzo e la fatica dell'assistenza".

Il Pnrr come leva di crescita

"Il nodo centrale verte intorno alla legge regionale su questo tema - sottolinea Vincenzo Camarda, consigliere PD, presidente della commissione Sanità e Servizi sociali e promo firmatario dell'odg - E riteniamo necessario che la Regione riprenda a stanziare risorse crescenti arrestando il calo di questi ultimi anni". Inevitabile non pensare ai fondi Pnrr: "Non si deve solo risistemare ciò che già esiste, ma bisogna organizzare e pianificare in maniera più ampia e condivisa".

Spesa al 50% come per gli ospiti delle Rsa

"La Città non concorda con le scelte strategiche della Regione in questo caso - aggiunge Jacopo Rosatelli, assessore della Città di Torino - e non si può continuare nel disimpegno per le persone non autosufficienti a livello domiciliare. Come avviene per gli ospiti delle Rsa, noi crediamo che si debba suddividere a metà la spesa tra quota sanitaria e quota sociale, con la partecipazione del sistema sanitario nazionale".

Una scelta di colore politico