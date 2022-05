Ancora un incidente in tangenziale: schianto tra un'auto e un mezzo pesante in zona Sito, traffico in tilt

Ancora un incidente lungo la tangenziale di Torino e, ancora una volta, traffico in tilt proprio nelle ore di maggiore afflusso della strada che circonda la città.



Lo scontro si è registrato intorno alle 7,20 all'altezza dell'interporto Sito: in base a una dinamica e cause ancora da accertare da parte delle forze dell'ordine della Polizia stradale, sono arrivate all'impatto in direzione Sud un'automobile e un mezzo pesante.



Le conseguenze più gravi hanno riguardato la donna che era al volante del mezzo: ferita, è stata trasportata al San Luigi di Orbassano, ma le sue condizioni non sembrerebbero preoccupanti. Forti le ripercussioni sul traffico.