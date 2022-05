Rapina all'Unicredit di Poirino con pistole e coltelli: arrestate sei persone ritenute responsabili del colpo

Erano entrati in banca spargendo il panico: travestiti e con in pugno pistole e coltelli, finendo per riuscire a portare via un bottino da 500mila euro. Era il 18 febbraio, ma nel giro di pochi mesi le indagini dei carabinieri hanno permesso di incastrarli. Hanno età che variano tra i 63 e gli 80 anni (passando anche per 68 e 70).



Sono così finiti in manette sei pregiudicati, tutti italiani, ritenuti responsabili della rapina messa a segno ai danni della filiale Unicredit di Poirino. Gli uomini del Nucleo Investigativo Carabinieri di Torino, col supporto della Stazione Carabinieri di Poirino, hanno raccolto gravi indizi a carico degli indagati che, in concorso tra loro e con diversi ruoli nell'ambito dell'azione criminale, si sarebbero introdotti, travestiti e armati, all’interno della banca e, dopo aver immobilizzato con delle fascette di plastica i dipendenti e i clienti presenti, avrebbero prelevato il contenuto delle cassette di sicurezza, sottraendo denaro contante, gioielli, pietre preziose e monete antiche.