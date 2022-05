Tra le arance avevano 70 chili di droga: arrestati due autisti di un tir lungo la Torino-Bardonecchia

Viaggiavano con 70 chili di droga nascosti tra le casse di arance. Ma non sono riusciti a farla franca. Sono stati arrestati nei giorni scorsi due autisti da parte degli agenti della Polizia che li hanno fermati e hanno sequestrato la sostanza stupefacente durante un normale controllo.



Lo stop è stato imposto a Salbertrand, dove si paga il pedaggio dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Il mezzo stava arrivando dalla Francia, in direzione Torino. A destare i sospetti, il modo in cui era caricata la merce. Ma anche i cani antidroga hanno subito "fiutato" che qualcosa non andava.





Così è scattata la perquisizione, poco fuori l'autostrada: all’interno dei cassoni di agrumi che risultavano essere stati caricati in Spagna, sono state trovate 89 confezioni di marijuana per un peso complessivo di quasi 70 chili.

Sono quindi scattate le manette per i due autisti italiani, rispettivamente di 45 e 48 anni, con l'accusa di traffico internazionale di droga.