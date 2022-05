Nichelino piange Antonio Pontari, storico volontario della città

Per coloro che sono dagli 'anta' in su è stato un nome notissimo in città, visto il suo prolungato impegno nel volontariato e nell'associazionismo. Nichelino piange Antonio Pontari, l'ex presidente del comitato di quartiere Bengasi, scomparso all'età di 74 anni: era malato da tempo.

L’assessore Giorgia Ruggiero, che era legata a lui da una profonda amicizia, lo ha ricordato con grande affetto: "Un uomo sempre impegnato e partecipe non solo per il suo quartiere, ma per il bene della città tutta. Antonio voleva bene a Nichelino e Nichelino gliene voleva a lui, con quel suo carattere a volte pungente ma schietto e sincero nel dire quello che pensava senza fronzoli. Una rarità, al giorno d’oggi, purtroppo. Sì perché Antonio era davvero un uomo di altri tempi, nel vero senso della parola".

"Ha rappresentato in pieno quello che significa essere volontario e dedicare il proprio tempo alla comunità - ha aggiunto l'assessore Ruggiero - Sempre in prima linea per difendere i diritti dei più deboli e aiutare chi è in difficoltà. Conquistava per la sua semplicità e genuinità". Poi, rivolgendosi direttamente a Pontari, ha concluso: "Grazie Antonio per tutti i consigli che in questi anni mi hai dato, li custodirò come un tesoro prezioso. Fai buon viaggio”.

Giovedì 26 maggio, alle ore 14.30, alla Santissima Trinità si svolgeranno i funerali, mentre il rosario è in programma domani sera alle 18 nella stessa parrocchia.