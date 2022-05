La qualità come motore per diventare innovativi: i "campioni" del Piemonte si sono dati appuntamento a Collegno [FOTO]

" Oggi più che mai la vera qualità dei prodotti e del saper fare italiano - ha detto Marco Masselli , Presidente AICQ Piemontese e Italian Identity - è un valore riconosciuto, apprezzato e ricercato in Italia e nel mondo rappresenta una grandissima opportunità di crescita per le PMI italiane nel nuovo contesto sociopolitico ed economico in cui le filiere si sono accorciate e in cui stiamo vedendo un importante processo di reshoring e di evoluzione delle supply chain ".

“Le imprese che scommettono sul futuro hanno nella qualità e nella sostenibilità due pilastri fondamentali su cui investire: con i fatti, non a parole e con profondo senso di responsabilità - ha aggiuntio Alberto Lazzaro, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori - Anche grazie alla cultura e all’esperienza pluridecennale della gestione della qualità ”Made in Italy”, la sostenibilità oggi è a servizio della competitività delle aziende, sempre di più chiamate a misurarsi anche sui fattori ESG, per dimostrare - con metriche condivise - il valore dei propri percorsi di trasformazione in ambito ambientale, sociale e (non ultimo) di governance. Nuovi algoritmi ai quali le nuove generazioni imprenditoriali, forti di un DNA sostenibile, stanno rispondendo al meglio, come dimostra il progetto SusTEAMability avviato un dialogo con banche, commercialisti ed attori economici del nostro territorio, per mettere a sistema le buone pratiche delle aziende in ottica di miglioramento del rating bancario”.