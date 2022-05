Un futuro reale per Stupinigi. Cirio: "20 milioni di fondi europei per farne un polo per il turismo internazionale"

La Regione Piemonte lo aveva anticipato già nei mesi scorsi, oggi è arrivato l'annuncio ufficiale, a margine della presentazione della nuova edizione del Sonic Park. Sono in arrivo 20 milioni di fondi europei per trasformare Stupinigi in un polo internazionale del turismo.

Cirio: "Diventerà una seconda Venaria"

Il governatore Alberto Cirio, intervenendo con un video messaggio, ha confermato che "grazie al fondo europeo di sviluppo regionale si farà di Stupinigi la nuova Venaria, capace di attrarre un turismo esperienziale ed internazionale, non solo culturale o legato agli eventi". Il presidente della Regione ha sottolineato poi che "eventi come questo rendono protagonista il Piemonte, perché i turisti vengono e poi ritornano, per questo sono stati confermati gli investimenti e gli interventi strutturali per Stupinigi e quelli legati al Sonic Park".

"Gli eventi quando sono giusti e positivi non hanno colore politico e vanno sostenuti", ha concluso Cirio, sgombrando il campo da ogni polemica rispetto al fatto che l'amministrazione del Comune di Nichelino (che ospita la Palazzina di Caccia di Stupinigi, ndr) è di area politica opposta a quella della Giunta regionale.

Sarno: "Un percorso partito nel 2015"

Il consigliere regionale del Pd Diego Sarno ha ricordato come il presidente Cirio abbia condiviso il progetto "per far ricadere 20 milioni di euro dell'Europa su questo territorio, in primis per rimettere a posto i poderi, mettendoci dentro attività economiche, culturali e ricettive, perché questa iniziativa serve ed è utile al territorio".

Sarno ha ricordato come si possa arrivare a breve a questo risultato "grazie alla intuizione di chi fece sottoscrivere un protocollo firmato dagli amministratori della zona nel 2015, intuendo che un luogo straordinario come la Palazzina di Stupinigi poteva dare riscatto ad una intera periferia".

"Sinergia per il riscatto di una intera periferia"

Sulla kermesse musicale Sarno ha poi concluso sottolineando che "Nichelino non può non lavorare in sinergia anche con Torino, non solo con gli altri comuni della zona", ha spiegato il Consigliere regionale ed ex assessore alla Cultura del Comune. "All'Eurovillage erano passati anche i promo e i video del Sonic Park, per promuovere l'evento e condividere tutti assieme questa avventura. Per questo oggi è una scommessa vinta". E il conto alla rovescia per la nuova edizione è iniziato.