Garcea contro la "passerella" di Lo Russo: "Barriera ostaggio di spacciatori. Servono presidi fissi di polizia"

È polemica sul "sopralluogo-passerella" fatto ieri mattina dal sindaco Stefano Lo Russo in Barriera di Milano. A sollevare il caso il consigliere di Forza Italia Domenico Garcea, che in serata ha ripercorso le tappe del primo cittadino, documentando la situazione con un video girato tra corso Palermo e via Montanaro.

Garcea: "Barriera ostaggio di delinquenti e spacciatori"

Se Lo Russo aveva definito il territorio della Circoscrizione 6 come "complesso", per l'esponente azzurro la realtà è diversa. "È un quartiere - spiega Garcea - abbandonato al proprio destino, ostaggio di delinquenti e spacciatori che agiscono in modo incontrollato e senza alcun timore". "Le strade e le piazze - aggiunge - sono degradate".

"Presidi fissi forze dell'ordine"