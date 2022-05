"Liberiamo i ponti": a Venaria tre weekend di esercitazioni della Protezione Civile

L’Amministrazione comunale comunica che a breve, il 18 giugno, prenderanno il via le esercitazioni organizzate dai Volontari di Protezione Civile di Venaria Reale .

Si tratta di un progetto articolato di prevenzione del territorio, il quale prevede 3 weekend d’interventi volto alla pulizia del torrente Ceronda in prossimità dei suoi ponti e la simulazione di uno stato d’emergenza per la verifica dell’efficienza organizzativa e della catena di comando.

In particolare, i passaggi fondamentali per lo svolgimento e l’analisi critica dell’esercitazione sono:

- verifica del coordinamento e dell’operatività in ambito reale in una situazione di prevenzione del rischio esondazione;

-verifica della funzionalità e dell’idoneità dei mezzi ed attrezzature utilizzate nell’intervento, con particolare attenzione al corretto utilizzo dei D.P.I. e delle azioni, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza dei lavoratori, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

-pulizia e rimozione di tronchi, radici e ramaglie in prossimità dei ponti;

-rilevazione dei tempi necessari per la programmazione ed esecuzione degli interventi, utili a programmare ed organizzare in maniera efficace le operazioni qualora necessari in tempo reale.