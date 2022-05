Università, studenti del Fuan in presidio per chiedere un appello aggiuntivo a settembre

Oggi I militanti del FUAN - Azione Universitaria si sono recati al rettorato dell'Università degli studi di Torino di Via Po 17 per chiedere l'aggiunta di un appello durante la sessione estiva per tutti gli insegnamenti provvisti di un solo appello. "Al termine dell'azione abbiamo consegnato al rettore una lettera firmata dai nostri rappresentanti", hanno spiegato.

"Oggi abbiamo simbolicamente occupato il rettorato dell'Università di Torino per chiedere che venga istituito un appello straordinario permanente a settembre per tutti i corsi di studio dando a noi studenti la possibilità di organizzare al meglio la sessione estiva. È inaccettabile che nonostante il problema degli appelli sovrapposti esista da sempre Unito non si sia ancora adoperata per risolvere questa problematica".