Il roseto del parco della Tesoriera intitolato alla violinista Teresina Tua

Con l’inno nazionale eseguito al violino da Giulia Argentino e Antonella Salas Nuñez Vela si è conclusa, questa mattina, la cerimonia per l’intitolazione a Teresina Tua del roseto situato all’interno del Parco della Tesoriera, in corso Francia 192.

Cerimonia cui hanno partecipato: la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo, il presidente della Circoscrizione 4 Alberto Re, la promotrice dell’iniziativa, la pianista Raffaella Portolese, il presidente e organizzatore artistico dell’associazione “Concertante - Progetto arte & musica” Giorgio Griva, la presidente della Famija turineisa Daniela Piazza.

Tutti, nei loro interventi, concordi nel tratteggiare un profilo da musicista di altissimo livello per la precocemente talentuosa violinista torinese. Che stupirà il mondo con i suoi concerti e che, sconfitta dai drammi familiari che le attraversano la vita, deciderà di chiudere la sua avventura terrena prima dedicandosi alle attività benefiche, poi ritirandosi a vita monastica fra le suore Clarisse, a Roma, con il nome di suor Maria del Gesù.

Una donna dotata di artistico coraggio, la definisce nel suo intervento la presidente del Consiglio comunale, una donna capace di varcare ogni confine territoriale per suonare in lontane, quasi inesplorate, regioni, in tempi dove era tutt’altro che scontato avventurarcisi. Un tempo difficile, anche per le condizioni del lavoro femminile che lei, determinata, ha affrontato proponendo una parità ante litteram fra musicisti uomini e donne. Una figura, ha concluso la presidente, di cui la nostra comunità può andare fiera.