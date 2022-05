Riccardo Carossa nuovo segretario cittadino della Lega a Pianezza

Dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia, finalmente anche la Lega per Salvini Premier ha intrapreso una nuova stagione di congressi cittadini per il rinnovo delle segreterie e dei direttivi. La Sezione di Pianezza è stata una delle prime ad intraprendere questa strada e venerdì, alla presenza del Commissario provinciale On. Alessandro Benvenuto, ha svolto il congresso che ha portato all’elezione unanime di Riccardo Carossa come nuovo Segretario cittadino e di Marco Truccero e Mauro Raina come membri del Direttivo.

“Dopo tanti anni alla guida della Sezione – commenta il Commissario uscente Sara Zambaia – continuerò a supportare attivamente e pienamente la Lega di Pianezza. Auguro a Riccardo un buon lavoro, con la consapevolezza che oltre ad ereditare la guida di una Sezione sana e che in questi anni ha prodotto importanti risultati, dovrà altresì traghettarla verso le prossime elezioni comunali che probabilmente si svolgeranno con il nuovo regime elettorale, dove il ruolo dei partiti politici è ancora più determinante, sia nei tavoli provinciali che nelle scelte locali".

"Ringrazio tutti i colleghi della Sezione – conclude Zambaia – per aver quotidianamente contribuito a rendere il nostro gruppo una compagine affiatata e con un progetto apprezzato dalla cittadinanza, così come ringrazio tutta la dirigenza della Lega per essere sempre stata presente e di supporto”.

“Ringrazio tutti i militanti e sostenitori - dichiara il neo segretario Carossa - per avermi onorato di tale incarico. Dopo tanti anni come militante della Sezione di Torino, inizio ufficialmente il mio percorso all’interno della Sezione di Pianezza. Eredito un gruppo capace, con anime storiche e nuove al suo interno. Ho tutto l’interesse di continuare a far crescere la nostra squadra che, negli ultimi mesi, ha visto l’ingresso di nuovi componenti, tra cui un consigliere comunale uscente, oltre a quelli eletti in quota Lega. La Lega c’è e farà la sua parte, sempre e solo nell’interesse dei pianezzesi”.