Eacr 2023, l'Associazione europea per la ricerca sul cancro ancora una volta sceglie Torino

Torino si aggiudica EACR 2023, il 29° Congresso della European Association for Cancer Research che si svolgerà presso Lingotto Fiere dal 12 al 15 giugno 2023 e richiamerà oltre 1500 partecipanti, riuniti per lo studio e lo scambio ad altissimi livelli scientifici nel campo dell’oncologia.

L’evento, acquisito e confermato a Torino per il 2020, era stato dapprima rimandato al 2021 a causa della pandemia e poi trasformato in modalità virtuale. Turismo Torino e Provincia Convention Bureau insieme a GL Events, che gestisce Lingotto Fiere e Oval, hanno nuovamente ripresentato la candidatura sapendo ancora una volta convincere l’associazione EACR sulla scelta di Torino. La European Association for Cancer Research è stata fondata nel 1968 e conta oggi oltre 10.000 membri che operano e studiano nell’ambito della ricerca sul cancro.



“Come piemontese sono felice che Torino abbia una nuova occasione per essere al centro della ricerca sul cancro in Europa e nel mondo tramite EACR 2023 - dichiara il prof. Bardelli - Come Past President di EACR mi impegnerò perché la ricerca sul cancro in Italia e i giovani scienziati che la rendono possibile possano cogliere le opportunità che le reti internazionali oggi offrono a beneficio dei pazienti oncologici.”



“Siamo felici di aver acquisito nuovamente il Congresso EACR – commenta Marcella Gaspardone, Manager Turismo Torno e Provincia – Come sempre sono determinati per il successo di Torino le eccellenze del mondo medico-scientifico e la sinergia tra soggetti pubblici e privati. La conferma di questo importante evento così come altri congressi che abbiamo acquisito per il 2023 è inoltre un segnale molto importante che ci fa ben sperare nella piena ripresa del turismo congressuale pesantemente colpito dalla crisi in questi due anni di pandemia”.

Dal 20 al 23 giugno Turismo Torino e Provincia Convention Bureau presenzierà inoltre alla 28esima edizione di EACR Congress a Siviglia, per promuovere Torino e dare appuntamento al prossimo anno.

www.eacr2023.org