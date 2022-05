A Torino dal 10 giugno tre nuovi semafori che multano chi brucia il rosso

Nuovi impianti in corso Vittorio II all’angolo con corso Vinzaglio, in corso Bramante all’incrocio con corso Unione Sovietica e piazza Pitagora alla congiunzione con corso Orbassano

Con oltre sei mesi di ritardo, dal 10 giugno a Torino verranno accesi tre nuovi T-Red. I nuovi impianti della Città, che fotografano e multano chi brucia il rosso al volante, sono stati installati nell'autunno passato in corso Vittorio II all’angolo con corso Vinzaglio, in corso Bramante all’incrocio con corso Unione Sovietica e piazza Pitagora alla congiunzione con corso Orbassano.

Nei piani dell'ex amministrazione Appendino avrebbero dovuti essere attivati entro la fine del 2021. Complice però il cambio di giunta e l'addio del capo dei Civich Emiliano Bezzon, sostituito nelle scorse settimane da Roberto Mangiardi, si sono registrati dei ritardi.

La mappa dei T-Red attivi

I semafori intelligenti si andranno ad aggiungere agli altri otto già operativi (corso Siracusa/ corso Tirreno; Regina Margherita/Potenza/Lecce; Vercelli/Vigevano/Novara; Peschiera /Trapani; Giambone/Corsica; Agnelli/Tazzoli; Lecce/Appio Claudio; Pianezza/Nole/Potenza), facendo così salire così quelli attivi ad 11.

20 fotogrammi per ogni transito, analizzati dai Civich

Così come per i precedenti T-Red, verrà scattata una sequenza di 20 fotogrammi per ogni transito, che verranno poi analizzati dalla Polizia Municipale. I Civich verificheranno così che gli automobilisti non abbiano oltrepassato la linea d’arresto per cause di giustificazione, come il passaggio di mezzi di polizia o ambulanza con sirene. In caso contrario scatterà la sanzione.

Le multe vanno da 42 a 666 euro

Le multe per chi brucia il rosso sono di due tipi. Quella meno grave, che prevede sanzioni da 42 a 173 euro oltre alla decurtazione dei punti dalla patente, viene fatta quando l'auto non occupa l'incrocio oltre la linea semaforica. Se l'automobilista sfreccia a lanterna rossa dovrà pagare dai 167 a 666 euro, più sei punti della patente. Ma non è finita. In entrambi i casi, la decurtazione dei punti è doppia se si è neopatentati e la sanzione aumenta se avviene dopo le 22.

Pentenero: “Scendono gli incidenti negli incroci più pericolosi”

Nel 2019 le violazioni accertate erano state 6.901, di cui 1.383 per attraversamento con il rosso. Nel 2020 si è salito ad oltre 122.700 mila infrazioni, per poi scendere nel 2021 a 89.019. “Questi apparecchi – sottolinea l’assessore alla Polizia Municipale Gianna Pentenero – hanno una funzione di deterrenza, oltre che di prevenzione degli incidenti e di controllo degli incroci più pericolosi". Parole, come spiega l'esponente della giunta, suffragate dai dati. "Le intersezioni stradali - chiarisce - Margherita/Lecce e Giambone/Corsica, due tra gli incroci con il più alto tasso di incidentalità in città con 14 sinistri registrati nel 2019, hanno visto scendere a 9 e 8 gli incidenti nel 2021, equivalenti a riduzioni del 35% e del 43%”.