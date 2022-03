I T-Red non perdonano i torinesi, 87.443 multe nel 2021. Foglietta: "Estenderli? Non lo escludiamo"

I T-Red continuano a pizzicare automobilisti indisciplinati e elevare migliaia di multe. Sono infatti 87.443 nel 2021 le sanzioni elevate dalle telecamere che colpiscono chi passa con il rosso o chi non rispetta la segnaletica stradale. Un numero importante, che comprende le infrazioni rilevate negli occhi incroci controllati a Torino.

Corso Trapani-Peschiera un incubo per gli automobilisti

L’incrocio da incubo per gli automobilisti è quello di corso Trapani-Corso Peschiera, con ben 25.821 multe elevate, di cui 24.624 per segnaletica non rispettate e appena 1.197 per semaforo rosso bruciato. Un altro incrocio particolarmente caro per il portafoglio dei torinesi è quello di corso Novara/Vercelli e Vigevano 19.475 sanzioni (18.152 per segnaletica e 1.323 per attraversamento con il rosso). Completa il podio l’incrocio tra corso Siracusa e via Tirreno, che nel 2021 ha visto 18.023 multe comminate agli automobilisti. Fanalino di coda di questa particolare classifica l’intersezione tra corso Lecce/Regina Margherita e Potenza, con 463 “appena” multe, di cui 130 per segnaletica non rispettata e 333 per semaforo rosso bruciato.

Sospesa l'attivazione del T-Red di corso Rosselli

Nonostante le telecamere siano già state installate, rimarrà per il momento spento il T-Red di corso Turati/corso Rosselli, la cui accensione è stata sospesa. Il motivo? La presenza nelle zone limitrofe di un cantiere Rfi e la diminuzione di sinistri, oltre al traffico dei mezzi di soccorso che si recano all'ospedale Mauriziano.

Foglietta: "Nuovi T-Red? Non lo escludiamo"

"Il nostro obiettivo è ridurre gli incidenti", ha spiegato Chiara Foglietta, assessora alla Viabilità del Comune di Torino. Un’intenzione confermata dai dati sui sinistri registrati negli incroci con T-Red, calati dai 69 del 2019 ai 59 del 2021. Sulla possibilità di installare nuove telecamere ai semafori, l’assessora si è detta possibilista: "Qualora il corpo di polizia municipale rilevasse delle criticità, non escludiamo di estendere i T-Red ad altri incroci". Soddisfatta a metà la presentatrice dell’interpellanza, Dorotea Castiglione (M5s): “L’assessora non ha risposto in merito ai T-Red non ancora attivati. Ho poi dubbi su quelli sospesi: se ritengono che i dati non supportano il loro posizionamento che ci dicano cosa intendono fare. Li sposteranno su altre intersezioni?”