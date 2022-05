Exilles, imminente la riapertura del Forte. Frediani (M4O): "Servirebbe però un progetto culturale di ampio respiro"

La prospettiva di vedere ancora il Forte di Exilles, eccezionale patrimonio storico, culturale e turistico del Piemonte, chiuso e inanimato anche durante la prossima stagione estiva è sempre più remota. La giunta regionale ha infatti fatto sapere, rispondendo in Consiglio a un'interrogazione della consigliera Francesca Frediani (M4O), che saranno previste delle riaperture per le visite dei turisti e per attività culturali.

In accordo tra il Comune e la Regione - ha spiegato l'assessore - sarà concessa all’Associazione Amici del Forte di Exilles con il contributo economico della Compagnia di San Paolo. "Potremo dunque tornare a godere della promozione di percorsi culturali, visite guidate e allestimenti di eventi finalizzati alla valorizzazione del Forte".