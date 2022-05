A Nizza Millefonti, dal 1° al 5 giugno la seconda edizione del Festival della Gentilezza

Cinque giornate di eventi: dal teatro irriverente alla grande musica d'autore, dal musical al cantautorato femminile, dai flash mob artistici all'educazione ambientale. Il tutto arricchito dalle Camminate Urbane per un nuovo sguardo sul quartiere.

"Il festival - spiega la direttrice artistica Stefania Rosso - rinnova l’impegno a intercettare e rispondere alle esigenze culturali e sociali del territorio”.

Si tratta di una delle azioni del progetto "Civic.H – Il Quartiere della Gentilezza", promosso da Cooperativa Lancillotto – Casa del Quartiere Barrito, Associazione. Liberipensatori Paul Valéry, Fondazione per l’architettura / Torino, Eataly e Green Pea, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Durante il festival della Gentilezza ci sarà occasione di conoscere l’impresa della gentilezza, nata in collaborazione con la cooperativa “Il sogno di una cosa”. Una vera e propria squadra di lavoro composta da persone, con disabilità, che si occuperanno di effettuare piccoli interventi nel quartiere per renderlo più accogliente per un visitatore.

Oltre a ciò sarà possibile, esplorando vari negozi del quartiere, scoprire i distributori di atti di gentilezza. All’interno di questi distributori, chiunque voglia, avrà la possibilità di essere ispirato nel compiere una piccola azione nei confronti del quartiere e di tutte le persone che lo abitano. Molte persone non sanno, nel pratico, come effettuare degli atti di gentilezza: sarà premura del quartiere gentile proporre delle piccole ma importanti azioni che attraversino il quartiere stesso.

Infine, verranno presentate le tre nuove panchine gentili, progettate dai bambini delle scuole dell’infanzia di via Alassio e via Garessio insieme alla Fondazione per l’Architettura e realizzate dal Museo di Arte Urbana.

“Mai come in questo periodo necessitiamo di uno stimolo positivo per resistere ad un