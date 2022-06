Colpo dei lingotti d'oro a Torre Pellice, convalidato il fermo per 48enne moldavo

Resta in carcere il moldavo di 48 anni sospettato di essere uno dei componenti della banda di tre rapinatori che nella notte tra il 28 e il 29 maggio a Torre Pellice aveva preso in ostaggio un imprenditore e la sua fidanzata fuggendo poi con un bottino in lingotti d'oro, preziosi e denaro pari a 600 mila euro.

Convalidato il fermo

Questa mattina il gip Luca Del Colle ha convalidato il fermo. L'uomo, difeso dell'avvocato Benedetta Perego, era stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Pinerolo e del comando provinciale, coordinati dal pm Marco Sanini, 24 ore dopo il colpo, nel suo appartamento, nel quartiere San Salvario a Torino.

Ritrovata parte della refurtiva

I militari dell'Arma avevano ritrovato parte della refurtiva. La vittima della rapina, che lavora nel settore dei trasporti, un anno fa aveva vinto 5 milioni di euro al 'Gratta&Vinci'.

Vincita che in parte era stata investita in lingotti d'oro. Alcuni di questi erano stati rubati dalla banda.